05/09/2017 12:58


5 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

5 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

05:50 SEKSENLER

07:25 BÖYLE BİTMESİN

09:50 EL EMEĞİ

11:20 YEŞİL DENİZ

13:55 LİSE DEVRİYESİ

16:40 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 ERTUĞRUL 1890

22:35 EV SİNEMASI KUŞAĞI "SUDA BALIK

6 Eylül 2017 - Çarşamba

01:30 LEYLA İLE MECNUN

02:55 LİSE DEVRİYESİ


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