5 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı
5 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
05:50 SEKSENLER
07:25 BÖYLE BİTMESİN
09:50 EL EMEĞİ
11:20 YEŞİL DENİZ
13:55 LİSE DEVRİYESİ
16:40 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 ERTUĞRUL 1890
22:35 EV SİNEMASI KUŞAĞI "SUDA BALIK
6 Eylül 2017 - Çarşamba
01:30 LEYLA İLE MECNUN
02:55 LİSE DEVRİYESİ