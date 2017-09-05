05/09/2017 12:56
5 Eylül 2017 ATV yayın akışı
5 Eylül ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 AŞK VE MAVİ
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 YILDIZLARARASI
23:40 MR. BANKS
6 Eylül 2017 - Çarşamba
04:30 S.H.I.E.L.D. AJANLARI