05/09/2017 12:54


5 Eylül 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

5 Eylül STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:00 YÜKSEK SOSYETE / TKR

09:30 LEZZET HARİTASI / TKR

10:30 İSTANBULLU GELİN / TKR

13:00 KİRALIK AŞK / TKR

16:00 BALÇİÇEK İLTER'LE OLAY YERİ

18:45 STAR HABER

20:00 DOLUNAY / 10

23:30 AŞKIN 500 GÜNÜ

6 Eylül 2017 - Çarşamba

03:10 KİRALIK AŞK / TKR

04:30 AŞKA TUTSAK / TKR

06:00 YÜKSEK SOSYETE / TKR


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