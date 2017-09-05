5 Eylül 2017 STAR TV yayın akışı
5 Eylül STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:00 YÜKSEK SOSYETE / TKR
09:30 LEZZET HARİTASI / TKR
10:30 İSTANBULLU GELİN / TKR
13:00 KİRALIK AŞK / TKR
16:00 BALÇİÇEK İLTER'LE OLAY YERİ
18:45 STAR HABER
20:00 DOLUNAY / 10
23:30 AŞKIN 500 GÜNÜ
6 Eylül 2017 - Çarşamba
03:10 KİRALIK AŞK / TKR
04:30 AŞKA TUTSAK / TKR
06:00 YÜKSEK SOSYETE / TKR