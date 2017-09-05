05/09/2017 12:52
5 Eylül 2017 SHOW TV yayın akışı
5 Eylül SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
05:00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
08:00 GELİN EVİ
10:00 HAYAT GÜZELDİR
13:00 YENİ GELİN
16:00 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
18:45 SHOW TV ANA HABER
20:00 RÜYA
23:45 GECE HATTI
6 Eylül 2017 - Çarşamba
00:30 DURSUN ÇAVUŞ
02:30 GÜLÜMSE YETER
04:45 AŞK LAFTAN ANLAMAZ