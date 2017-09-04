04/09/2017 12:59


4 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

4 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

05:20 SEKSENLER

07:25 BÖYLE BİTMESİN

09:45 EL EMEĞİ

11:15 YEŞİL DENİZ

14:00 LİSE DEVRİYESİ

16:45 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 KAÇAK

22:40 ALTIN PETEK

5 Eylül 2017 - Salı

00:10 CRİMİNAL MİNDS "KRİMİNAL"

01:10 EL EMEĞİ

02:25 ALTIN PETEK

03:40 LİSE DEVRİYESİ


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