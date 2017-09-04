4 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı
4 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
05:20 SEKSENLER
07:25 BÖYLE BİTMESİN
09:45 EL EMEĞİ
11:15 YEŞİL DENİZ
14:00 LİSE DEVRİYESİ
16:45 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 KAÇAK
22:40 ALTIN PETEK
5 Eylül 2017 - Salı
00:10 CRİMİNAL MİNDS "KRİMİNAL"
01:10 EL EMEĞİ
02:25 ALTIN PETEK
03:40 LİSE DEVRİYESİ