04/09/2017 12:57
4 Eylül 2017 ATV yayın akışı
4 Eylül ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 KERTENKELE
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 AŞK VE MAVİ
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KANATSIZ KUŞLAR
23:45 ULUSLARARASI
5 Eylül 2017 - Salı
02:40 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
03:20 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
04:00 3 KUŞAK 1 CEVAP