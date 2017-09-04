4 Eylül 2017 STAR TV yayın akışı
4 Eylül STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
07:00 HANIMKÖYLÜ / TKR
09:30 LEZZET HARİTASI / TKR
10:30 İSTANBULLU GELİN / TKR
13:00 KİRALIK AŞK / TKR
16:00 BALÇİÇEK İLTER'LE OLAY YERİ
18:45 STAR HABER
20:00 ÇARKIFELEK / 33
22:15 PERCY JACKSON
5 Eylül 2017 - Salı
02:30 KİRALIK AŞK / TKR
04:30 AŞKA TUTSAK / TKR
06:00 YÜKSEK SOSYETE / TKR