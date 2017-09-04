4 Eylül 2017 Kanal D yayın akışı
4 Eylül Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
06:30 NURSEL'LE EVİN TADI
07:45 ASTERİKS VE OBURİKS...
10:00 HAYATIN PENCERESİNDEN
12:45 NURSEL'LE EVİN TADI
14:00 MAGAZİN D YAZ
16:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 İKİ YALANCI
23:15 SÜPER MAGAZİN
5 Eylül 2017 - Salı
01:30 GALİP DERVİŞ
03:00 HAYATIN PENCERESİNDEN
05:30 NURSEL'LE EVİN TADI