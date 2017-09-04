04/09/2017 12:48


4 Eylül 2017 Kanal D yayın akışı

kanal d yayin akisi

4 Eylül Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

 

06:30 NURSEL'LE EVİN TADI

07:45 ASTERİKS VE OBURİKS...

10:00 HAYATIN PENCERESİNDEN

12:45 NURSEL'LE EVİN TADI

14:00 MAGAZİN D YAZ

16:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ

20:00 İKİ YALANCI

23:15 SÜPER MAGAZİN

5 Eylül 2017 - Salı

01:30 GALİP DERVİŞ

03:00 HAYATIN PENCERESİNDEN

05:30 NURSEL'LE EVİN TADI


Ramil Guliyev
Ramil Guliyev Avrupa'nın atleti seçildi
füze denemesi
Güney Kore Kuzey Kore'nin yeni planını açıkladı
terörist
Üs bölgelere saldırı hazırlığındaki terör hedeflerine büyük darbe
Murat Birinci
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Tatilcilerin dönüş çilesi sürüyor
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