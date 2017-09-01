1 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı
1 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:20 BAYRAM NAMAZI
07:50 BÖYLE BİTMESİN
10:00 EL EMEĞİ
11:30 YEŞİL DENİZ
14:05 LİSE DEVRİYESİ
16:45 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 SUDA BALIK
23:00 KOLAYSA SEN YAP
2 Eylül 2017 - Cumartesi
00:30 ÇIRAK
02:00 LİSE DEVRİYESİ
05:10 SEKSENLER