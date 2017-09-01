01/09/2017 13:51


1 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

1 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:20 BAYRAM NAMAZI

07:50 BÖYLE BİTMESİN

10:00 EL EMEĞİ

11:30 YEŞİL DENİZ

14:05 LİSE DEVRİYESİ

16:45 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 SUDA BALIK

23:00 KOLAYSA SEN YAP

2 Eylül 2017 - Cumartesi

00:30 ÇIRAK

02:00 LİSE DEVRİYESİ

05:10 SEKSENLER


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