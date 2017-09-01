1 Eylül 2017 ATV yayın akışı
1 Eylül ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 KERTENKELE
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 SEVİYOR SEVMİYOR
15:30 AŞK VE MAVİ
18:20 ATV HABER
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 DEMİR ADAM 3
22:40 2012: BUZUL ÇAĞI
2 Eylül 2017 - Cumartesi
02:25 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
03:05 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
03:45 BENİM ANNEM BİR MELEK
05:40 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
06:35 S.H.I.E.L.D. AJANLARI