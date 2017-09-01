1 Eylül 2017 STAR TV yayın akışı
1 Eylül STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
05:00 YÜKSEK SOSYETE / TKR
07:30 HAYAT BAZEN TATLIDIR / TKR
09:30 LEZZET HARİTASI / TKR
10:30 İSTANBULLU GELİN / TKR
13:00 KİRALIK AŞK / TKR
15:45 DOLUNAY / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 ÇARKIFELEK / 30
22:15 KANA KAN: HESAPLAŞMA
2 Eylül 2017 - Cumartesi
00:00 KANA KAN: HESAPLAŞMA
02:00 KİRALIK AŞK / TKR
04:00 AŞKA TUTSAK / TKR
05:30 İKİ AİLE