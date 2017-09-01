1 Eylül 2017 KANAL D yayın akışı
1 Eylül Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 1 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
07:00 ANKARA'NIN DİKMENİ
09:30 MACERA AVCILARI HİNDİSTAN'DA
11:30 HİTİTYA MADALYONUN SIRRI
13:45 ASTERİKS VE OBURİKS...
15:45 MERYEM
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR
22:00 OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ
2 Eylül 2017 - Cumartesi
00:15 İSİMSİZLER
02:45 GALİP DERVİŞ
04:45 MÜZİK ARASI
05:45 KANAL D ÇOCUK KULÜBÜ
06:30 ANKARA'NIN DİKMENİ