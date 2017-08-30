30/08/2017 13:10


30 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

30 Ağustos TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

05:45 SEKSENLER

07:30 BÖYLE BİTMESİN

09:55 ANITKABİR'DEN NAKLEN YAYIN

10:25 YEŞİL DENİZ

13:00 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖREN

14:15 BABA CANDIR

16:20 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"

22:35 EV SİNEMASI KUŞAĞI "MAKAS"

31 Ağustos 2017 - Perşembe

00:25 BAL

02:15 EL EMEĞİ

03:30 YEŞİL DENİZ


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