30 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı
30 Ağustos TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
05:45 SEKSENLER
07:30 BÖYLE BİTMESİN
09:55 ANITKABİR'DEN NAKLEN YAYIN
10:25 YEŞİL DENİZ
13:00 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖREN
14:15 BABA CANDIR
16:20 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"
22:35 EV SİNEMASI KUŞAĞI "MAKAS"
31 Ağustos 2017 - Perşembe
00:25 BAL
02:15 EL EMEĞİ
03:30 YEŞİL DENİZ