30 Ağustos 2017 ATV yayın akışı
30 Ağustos ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 KERTENKELE
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 SEVİYOR SEVMİYOR
15:30 AŞK VE MAVİ
18:20 ATV HABER
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 SON MEKTUP
22:40 3 KUŞAK 1 CEVAP
31 Ağustos 2017 - Perşembe
00:40 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
01:30 SON MEKTUP
03:25 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
04:00 3 KUŞAK 1 CEVAP
05:30 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
06:20 S.H.I.E.L.D. AJANLARI