30/08/2017 13:08


30 Ağustos 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

30 Ağustos ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 KERTENKELE

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:55 SEVİYOR SEVMİYOR

15:30 AŞK VE MAVİ

18:20 ATV HABER

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 SON MEKTUP

22:40 3 KUŞAK 1 CEVAP

31 Ağustos 2017 - Perşembe

00:40 S.H.I.E.L.D. AJANLARI

01:30 SON MEKTUP

03:25 S.H.I.E.L.D. AJANLARI

04:00 3 KUŞAK 1 CEVAP

05:30 S.H.I.E.L.D. AJANLARI

06:20 S.H.I.E.L.D. AJANLARI


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