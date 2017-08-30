30/08/2017 13:03


30 Ağustos 2017 SHOW TV yayın akışı

show tv yayin akisi

30 Ağustos SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

05:30 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:00 GELİN EVİ

10:00 HAYAT GÜZELDİR

13:00 YENİ GELİN

16:00 KALP ATIŞI

18:45 SHOW TV ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

31 Ağustos 2017 - Perşembe

00:15 VAY BAŞIMA GELENLER

01:45 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

03:30 GÜLÜMSE YETER

05:30 AŞK LAFTAN ANLAMAZ


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