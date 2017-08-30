30 Ağustos 2017 SHOW TV yayın akışı
30 Ağustos SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
05:30 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
08:00 GELİN EVİ
10:00 HAYAT GÜZELDİR
13:00 YENİ GELİN
16:00 KALP ATIŞI
18:45 SHOW TV ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
31 Ağustos 2017 - Perşembe
00:15 VAY BAŞIMA GELENLER
01:45 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
03:30 GÜLÜMSE YETER
05:30 AŞK LAFTAN ANLAMAZ