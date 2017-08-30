30/08/2017 12:58


30 Ağustos 2017 Kanal D yayın akışı

kanal d yayin akisi

30 Ağustos Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 30 Ağustos 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

 

07:00 KANAL D SABAH HABERLERİ

09:00 EVİM LOKANTA

10:00 ASUMAN DABAK'LA HAYAT

13:00 NURSEL'LE EVİN TADI

14:15 MAGAZİN D YAZ

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ

20:00 MERYEM

23:45 DAĞ

31 Ağustos 2017 - Perşembe

01:30 GALİP DERVİŞ

02:30 ASUMAN DABAK'LA HAYAT

04:45 ANKARA'NIN DİKMENİ

05:30 NURSEL'LE EVİN TADI


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