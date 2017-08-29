29/08/2017 12:56


29 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

29 Ağustos TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

05:55 SEKSENLER

07:40 BÖYLE BİTMESİN

10:05 EL EMEĞİ

11:35 YEŞİL DENİZ

14:20 BABA CANDIR

16:35 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 ALTIN PETEK

21:25 KIRIMLI

23:45 SÜT

30 Ağustos 2017 - Çarşamba

01:45 LEYLA İLE MECNUN

03:05 BABA CANDIR

04:40 EL EMEĞİ


ilkgul karaca
Camden akşamları
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29 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı
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29 Ağustos 2017 ATV yayın akışı
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29 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı
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