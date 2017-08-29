29 Ağustos 2017 ATV yayın akışı
29 Ağustos ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 KERTENKELE
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 SEVİYOR SEVMİYOR
15:30 AŞK VE MAVİ
18:20 ATV HABER
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 HULK
22:25 BİTİRİM İKİLİ
30 Ağustos 2017 - Çarşamba
03:50 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
04:30 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
05:10 BENİM ANNEM BİR MELEK
06:20 S.H.I.E.L.D. AJANLARI