29 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı
29 Ağustos STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Ağustos 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Ağustos 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:00 YÜKSEK SOSYETE / TKR
07:30 HAYAT BAZEN TATLIDIR / TKR
09:30 LEZZET HARİTASI / TKR
10:30 İSTANBULLU GELİN / TKR
13:00 KİRALIK AŞK / TKR
15:45 DOLUNAY / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 DOLUNAY / 9
23:30 ÖLÜMCÜL PUSU
30 Ağustos 2017 - Çarşamba
01:30 ÖLÜMCÜL PUSU
03:10 KİRALIK AŞK / TKR
04:30 AŞKA TUTSAK / TKR
06:00 YÜKSEK SOSYETE / TKR