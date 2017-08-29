29/08/2017 12:49


29 Ağustos 2017 SHOW TV yayın akışı

show tv yayin akisi

29 Ağustos SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Ağustos 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Ağustos 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

05:30 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:00 GELİN EVİ

10:00 HAYAT GÜZELDİR

13:00 YENİ GELİN

16:00 KALP ATIŞI

18:45 SHOW TV ANA HABER

20:00 ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR

22:00 RÜYA

30 Ağustos 2017 - Çarşamba

01:15 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

03:30 GÜLÜMSE YETER

05:30 AŞK LAFTAN ANLAMAZ


ilkgul karaca
Camden akşamları
trt 1 yayin akisi
29 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı
atv yayin akisi
29 Ağustos 2017 ATV yayın akışı
star tv yayin akisi
29 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı
show tv yayin akisi
29 Ağustos 2017 SHOW TV yayın akışı
İlgili Haberler
trt 1 yayin akisi

29 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

atv yayin akisi

29 Ağustos 2017 ATV yayın akışı

star tv yayin akisi

29 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı

fox tv yayin akisi

29 Ağustos 2017 FOX TV yayın akışı

Son Dakika Haberleri
ilkgul karaca

Camden akşamları

Yasemin Adalı

Yasemin Adalı'nın en zor günü

kanal d yayin akisi

29 Ağustos 2017 Kanal D yayın akışı

Safiye Saydam

Vatan Şaşmaz'ın annesi ayakta durmakta güçlük çekti

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Evde rakı yapma modası yayılıyor

Geçenlerde bir arkadaşımıza yemeğe davetliydik. Mangalda et yaparken “Evde çok güzel, aroması yüksek, içimi yumuşak rakı yapıyorum. Bu yaptığım rakıdan tatmaya başlayalım” dedi. Şaşırdık. Evlerde ...

Devam