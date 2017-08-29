29/08/2017 12:40


29 Ağustos 2017 Kanal D yayın akışı

kanal d yayin akisi

29 Ağustos Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Ağustos 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 29 Ağustos 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

 

07:00 KANAL D SABAH HABERLERİ

09:00 EVİM LOKANTA

10:00 ASUMAN DABAK'LA HAYAT

13:00 NURSEL'LE EVİN TADI

14:15 MAGAZİN D YAZ

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ

20:00 ADI EFSANE

23:15 SUPERMAN DÖNÜYOR

30 Ağustos 2017 - Çarşamba

02:15 GALİP DERVİŞ

03:30 ASUMAN DABAK'LA HAYAT

05:30 NURSEL'LE EVİN TADI


ilkgul karaca
Camden akşamları
trt 1 yayin akisi
29 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı
atv yayin akisi
29 Ağustos 2017 ATV yayın akışı
star tv yayin akisi
29 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı
show tv yayin akisi
29 Ağustos 2017 SHOW TV yayın akışı
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