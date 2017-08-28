28 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı
28 Ağustos TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
05:55 SEKSENLER
07:40 BÖYLE BİTMESİN
10:10 EL EMEĞİ
11:40 YEŞİL DENİZ
14:30 BABA CANDIR
16:30 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 CUMHURBAŞKANI ÖZEL YAYIN
22:00 ALTIN PETEK
23:35 YUMURTA
29 Ağustos 2017 - Salı
01:35 LEYLA İLE MECNUN
02:55 EL EMEĞİ
03:55 YEŞİL DENİZ