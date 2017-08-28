28/08/2017 13:21


28 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

28 Ağustos TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

05:55 SEKSENLER

07:40 BÖYLE BİTMESİN

10:10 EL EMEĞİ

11:40 YEŞİL DENİZ

14:30 BABA CANDIR

16:30 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 CUMHURBAŞKANI ÖZEL YAYIN

22:00 ALTIN PETEK

23:35 YUMURTA

29 Ağustos 2017 - Salı

01:35 LEYLA İLE MECNUN

02:55 EL EMEĞİ

03:55 YEŞİL DENİZ


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