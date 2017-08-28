28/08/2017 13:17
28 Ağustos 2017 ATV yayın akışı
28 Ağustos ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 KERTENKELE
13:00 ATV GÜN ORTASI
13:55 SEVİYOR SEVMİYOR
15:30 AŞK VE MAVİ
18:20 ATV HABER
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 BANG BANG
22:55 3 KUŞAK 1 CEVAP
29 Ağustos 2017 - Salı
02:40 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
03:20 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
04:00 3 KUŞAK 1 CEVAP