28 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı
28 Ağustos STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
05:20 YÜKSEK SOSYETE / TKR
07:30 HAYAT BAZEN TATLIDIR / TKR
09:30 LEZZET HARİTASI / TKR
10:30 FAZİLET HANIM VE KIZLARI / TKR
13:00 KİRALIK AŞK / TKR
15:45 DOLUNAY / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 RECEP İVEDİK / 3
22:00 OLAYLAR OLAYLAR
29 Ağustos 2017 - Salı
00:15 OLAYLAR OLAYLAR
02:30 KİRALIK AŞK / TKR
04:30 AŞKA TUTSAK / TKR
06:00 YÜKSEK SOSYETE / TKR