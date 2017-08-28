28/08/2017 13:13


28 Ağustos 2017 SHOW TV yayın akışı

show tv yayin akisi

28 Ağustos SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle 

 

05:45 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:00 GELİN EVİ

10:00 HAYAT GÜZELDİR

13:00 YENİ GELİN

16:00 KALP ATIŞI

18:45 SHOW TV ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

23:00 BİR SORUN MU VAR?

29 Ağustos 2017 - Salı

01:15 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

03:30 GÜLÜMSE YETER

05:30 AŞK LAFTAN ANLAMAZ


necdet siaslı
Evde rakı yapma modası yayılıyor
necdet siaslı
Telafer geri alındı ama sorunlar bitmedi
necdet siaslı
Geç kalınmış olmasın
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Paralı turist mi, çok turist mi
vatan sasmaz
Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in fotoğrafının çekildiği yer ortaya çıktı
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Geç kalınmış olmasın

necdet siaslı

Paralı turist mi, çok turist mi

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