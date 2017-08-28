28 Ağustos 2017 FOX TV yayın akışı
28 Ağustos FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle
05:45 AŞK YENİDEN - TEKRAR
07:15 ÇALAR SAAT
10:00 İNADINA AŞK- TEKRAR
10:30 KAYBOLAN ÇİÇEKLER
13:15 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR
16:00 SEN İSTE YETER
19:00 FOX ANA HABER
20:00 DELİ GÖNÜL
29 Ağustos 2017 - Salı
00:15 MİLYONLUK RESİM - TEKRAR
01:45 SEN İSTE YETER - TEKRAR
04:15 AŞK YENİDEN - TEKRAR