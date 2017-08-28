28/08/2017 13:05


28 Ağustos 2017 Kanal D yayın akışı

kanal d yayin akisi

28 Ağustos Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 28 Ağustos 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle 

 

07:00 KANAL D SABAH HABERLERİ

09:00 EVİM LOKANTA

10:00 ASUMAN DABAK'LA HAYAT

13:00 NURSEL'LE EVİN TADI

14:15 MAGAZİN D YAZ

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ

20:00 İKİ YALANCI

23:15 SÜPER MAGAZİN

29 Ağustos 2017 - Salı

01:30 BATMAN BAŞLIYOR

04:30 GALİP DERVİŞ

05:30 NURSEL'LE EVİN TADI


necdet siaslı
Evde rakı yapma modası yayılıyor
necdet siaslı
Telafer geri alındı ama sorunlar bitmedi
necdet siaslı
Geç kalınmış olmasın
necdet siaslı
Paralı turist mi, çok turist mi
vatan sasmaz
Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in fotoğrafının çekildiği yer ortaya çıktı
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necdet siaslı

Evde rakı yapma modası yayılıyor

necdet siaslı

Telafer geri alındı ama sorunlar bitmedi

necdet siaslı

Geç kalınmış olmasın

necdet siaslı

Paralı turist mi, çok turist mi

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