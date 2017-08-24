24/08/2017 13:32


24 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

24 Ağustos TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle 

 

06:00 ADINI SEN KOY

07:55 BÖYLE BİTMESİN

10:05 BİR YASTIKTA KOCAYALIM

11:20 YEŞİL DENİZ

14:00 BABA CANDIR

16:35 ADINI SEN KOY

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 EV SİNEMASI KUŞAĞI "KOYVERDİN

22:55 KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ

25 Ağustos 2017 - Cuma

00:35 LEYLA İLE MECNUN

02:20 KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ

03:30 YEŞİL DENİZ


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