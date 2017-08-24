24 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı
24 Ağustos TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:00 ADINI SEN KOY
07:55 BÖYLE BİTMESİN
10:05 BİR YASTIKTA KOCAYALIM
11:20 YEŞİL DENİZ
14:00 BABA CANDIR
16:35 ADINI SEN KOY
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 EV SİNEMASI KUŞAĞI "KOYVERDİN
22:55 KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ
25 Ağustos 2017 - Cuma
00:35 LEYLA İLE MECNUN
02:20 KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ
03:30 YEŞİL DENİZ