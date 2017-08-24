24/08/2017 13:30
24 Ağustos 2017 ATV yayın akışı
24 Ağustos ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 KERTENKELE
13:00 ATV GÜN ORTASI
13:55 SEVİYOR SEVMİYOR
15:30 AŞK VE MAVİ
18:20 ATV HABER
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KANATSIZ KUŞLAR
25 Ağustos 2017 - Cuma
00:153 KUŞAK 1 CEVAP
02:20 GODZİLLA
04:20 KANATSIZ KUŞLAR