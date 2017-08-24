24/08/2017 13:28


24 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

24 Ağustos STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ağustos 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ağustos 2017 tarihli STAR TV  yayın akışı şöyle 

 

05:30 ARAMIZDA KALSIN / TKR

07:30 HAYAT BAZEN TATLIDIR / TKR

09:30 LEZZET HARİTASI / TKR

10:30 FAZİLET HANIM VE KIZLARI / TKR

13:00 KİRALIK AŞK / TKR

15:45 DOLUNAY / TKR

18:45 STAR HABER

20:00 ATEŞBÖCEĞİ / 9

23:30 DOLUNAY / TKR

25 Ağustos 2017 - Cuma

02:45 DOLUNAY

05:30 ARAMIZDA KALSIN / TKR


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