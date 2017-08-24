24 Ağustos 2017 Kanal D yayın akışı
24 Ağustos Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ağustos 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 24 Ağustos 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
07:00 KANAL D SABAH HABERLERİ
09:00 EVİM LOKANTA
10:00 ASUMAN DABAK'LA HAYAT
13:00 NURSEL'LE EVİN TADI
14:15 MAGAZİN D YAZ
16:15 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 GRİ KURT
22:30 MERYEM
25 Ağustos 2017 - Cuma
01:30 GALİP DERVİŞ
03:30 ASUMAN DABAK'LA HAYAT
05:30 NURSEL'LE EVİN TADI