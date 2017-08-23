23 Ağustos 2017 ATV yayın akışı
23 Ağustos ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 23 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 23 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 KERTENKELE
13:00 ATV GÜN ORTASI
13:55 SEVİYOR SEVMİYOR
15:30 AŞK VE MAVİ
18:20 ATV HABER
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR
23:30 3 KUŞAK 1 CEVAP
24 Ağustos 2017 - Perşembe
02:50 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
03:30 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
04:10 3 KUŞAK 1 CEVAP
06:05 S.H.I.E.L.D. AJANLARI