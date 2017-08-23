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23 Ağustos 2017 SHOW TV yayın akışı
23 Ağustos SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 23 Ağustos 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 23 Ağustos 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
07:00 GELİN EVİ
10:00 HAYAT GÜZELDİR
13:00 YENİ GELİN
16:00 KALP ATIŞI
18:45 SHOW TV ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
21:00 DÜNYA GÜZELLERİM
23:30 MEKANİK
24 Ağustos 2017 - Perşembe
03:30 GÜLÜMSE YETER
05:30 AŞK LAFTAN ANLAMAZ