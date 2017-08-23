20 minutes ago


23 Ağustos 2017 Kanal D yayın akışı

kanal d yayin akisi

23 Ağustos Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 23 Ağustos 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 23 Ağustos 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle 

 

07:00 KANAL D SABAH HABERLERİ

09:00 EVİM LOKANTA

10:00 ASUMAN DABAK'LA HAYAT

13:00 NURSEL'LE EVİN TADI

14:15 MAGAZİN D YAZ

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ

20:00 MERYEM

23:15 İKİ YALANCI

24 Ağustos 2017 - Perşembe

02:00 ASUMAN DABAK'LA HAYAT

04:15 GALİP DERVİŞ

05:30 NURSEL'LE EVİN TADI


trt 1 yayin akisi
23 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı
atv yayin akisi
23 Ağustos 2017 ATV yayın akışı
star tv yayin akisi
23 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı
show tv yayin akisi
23 Ağustos 2017 SHOW TV yayın akışı
fox tv yayin akisi
23 Ağustos 2017 FOX TV yayın akışı
İlgili Haberler
trt 1 yayin akisi

23 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

atv yayin akisi

23 Ağustos 2017 ATV yayın akışı

star tv yayin akisi

23 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı

show tv yayin akisi

23 Ağustos 2017 SHOW TV yayın akışı

Son Dakika Haberleri
fox tv yayin akisi

23 Ağustos 2017 FOX TV yayın akışı

AMK gazetesi 23 Agustos 2017

AMK gazetesi 23 Ağustos 2017

Cumhuriyet gazetesi 23 Agustos 2017

Cumhuriyet gazetesi 23 Ağustos 2017

Fanatik gazetesi 23 Ağustos 2017

Fanatik gazetesi 23 Ağustos 2017

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Turizmde günü kurtarma hesapları

Necdet Sivaslı Bizim turizm sektörü ve özellikle de temsilcileri, anlaşılmaz bir tutum sergiliyor. Son iki yıldır büyük kriz yaşayan turizmimiz Kurban Bayramı’nın 10 güne çıkarılmış olması ...

Devam