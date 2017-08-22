22 Ağustos 2017 ATV yayın akışı
22 Ağustos ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 KERTENEKELE
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 SEVİYOR SEVMİYOR
15:30 AŞK VE MAVİ
18:20 ATV HABER
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KARA ŞÖVALYE
22:50 G.I.JOE:KOBRANIN YUKSELISI
23 Ağustos 2017 - Çarşamba
02:45 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
03:25 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
04:05 ULUSLARARASI
05:50 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
06:30 BENİM ANNEM BİR MELEK