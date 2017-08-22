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22 Ağustos 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

22 Ağustos ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle 

 

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 KERTENEKELE

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:55 SEVİYOR SEVMİYOR

15:30 AŞK VE MAVİ

18:20 ATV HABER

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KARA ŞÖVALYE

22:50 G.I.JOE:KOBRANIN YUKSELISI

23 Ağustos 2017 - Çarşamba

02:45 S.H.I.E.L.D. AJANLARI

03:25 S.H.I.E.L.D. AJANLARI

04:05 ULUSLARARASI

05:50 S.H.I.E.L.D. AJANLARI

06:30 BENİM ANNEM BİR MELEK

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