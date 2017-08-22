22 Ağustos 2017 STAR TV yayın akışı
22 Ağustos STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ağustos 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ağustos 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:00 ARAMIZDA KALSIN / TKR
07:30 HAYAT BAZEN TATLIDIR / TKR
09:30 LEZZET HARİTASI / TKR
10:30 FAZİLET HANIM VE KIZLARI / TKR
13:00 KİRALIK AŞK / TKR
15:45 SÖZ / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 DOLUNAY / 8
23:30 ATEŞBÖCEĞİ / TKR
23 Ağustos 2017 - Çarşamba
02:30 TATLI KÜÇÜK YALANCILAR / TKR
04:30 AŞKA TUTSAK / TKR
06:00 ARAMIZDA KALSIN / TKR