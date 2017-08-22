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22 Ağustos 2017 SHOW TV yayın akışı
22 Ağustos SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ağustos 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ağustos 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
07:00 GELİN EVİ
10:00 HAYAT GÜZELDİR
13:00 YENİ GELİN
16:00 KALP ATIŞI
18:45 SHOW TV ANA HABER
20:00 RÜYA
23:45 YAŞAMAK İÇİN ÖLDÜR
23 Ağustos 2017 - Çarşamba
03:45 GÜLÜMSE YETER
05:30 AŞK LAFTAN ANLAMAZ