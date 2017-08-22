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22 Ağustos 2017 Kanal D yayın akışı

kanal d yayin akisi

22 Ağustos Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ağustos 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 22 Ağustos 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle 

 

07:00 KANAL D SABAH HABERLERİ

09:00 EVİM LOKANTA

10:00 ASUMAN DABAK'LA HAYAT

13:00 NURSEL'LE EVİN TADI

14:15 MAGAZİN D YAZ

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ

20:00 ADI EFSANE

23:15 19

23 Ağustos 2017 - Çarşamba

00:45 ASUMAN DABAK'LA HAYAT

03:15 GALİP DERVİŞ

05:30 NURSEL'LE EVİN TADI

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