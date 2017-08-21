21 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

21 Ağustos TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 21 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 21 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:15 ADINI SEN KOY
07:10 BÖYLE BİTMESİN
09:30 BİR YASTIKTA KOCAYALIM
10:45 YEŞİL DENİZ
13:30 BABA CANDIR
16:25 ADINI SEN KOY
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 AFFEDİLMEYEN
22:45 ALTIN PETEK
23:55 EV SİNEMASI KUŞAĞI "SESSİZ YAL
22 Ağustos 2017 - Salı
01:55 BABA CANDIR
04:00 YEŞİL DENİZ