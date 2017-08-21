21 Ağustos 2017 ATV yayın akışı

21 Ağustos ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 21 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 21 Ağustos 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 SEVİYOR SEVMİYOR
15:30 AŞK VE MAVİ
18:20 ATV HABER
19:00ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ
22:30 3 KUŞAK 1 CEVAP
22 Ağustos 2017 - Salı
02:40 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
03:20 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
04:00 3 KUŞAK 1 CEVAP
05:50 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
06:30 S.H.I.E.L.D. AJANLARIa