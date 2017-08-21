21 Ağustos 2017 Star TV yayın akışı

21 Ağustos Star TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 21 Ağustos 2017 tarihli Star TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 21 Ağustos 2017 tarihli Star TV yayın akışı şöyle
05:00 ARAMIZDA KALSIN / TKR
07:30 HAYAT BAZEN TATLIDIR / TKR
09:30 LEZZETİN HARİTASI / TKR
10:30 FAZİLET HANIM VE KIZLARI / TKR
13:00 KİRALIK AŞK / TKR
15:45 SÖZ / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 RECEP İVEDİK 2
22:30 POLİS AKADEMİSİ ALATURKA
22 Ağustos 2017 - Salı
02:30 TATLI KÜÇÜK YALANCILAR / TKR
04:30 AŞKA TUTSAK / TKR
06:00 ARAMIZDA KALSIN / TKR