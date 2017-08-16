16 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 16 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Adını Sen Koy
08:15 Böyle Bitmesin
10:15 Bir Yastıkta Kocayalım
11:30 Yeşil Deniz
14:10 Baba Candır
16:45 Adını Sen Koy
19:10 Hava Durumu
19:15 Habere Doğru
19:30 Erhan Çelik İle Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Diriliş "Ertuğrul"
23:00 Criminal Minds "Kriminal"
23:55 Ev Sineması Kuşağı "Bir Gün Bir Çocuk"
02:00 Leyla ile Mecnun
03:30 Bir Yastıkta Kocayalım
04:30 Yeşil Deniz
06:25-