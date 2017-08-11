11 Ağustos 2017 TRT 1 yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ağustos 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Adını Sen Koy
07:55 Böyle Bitmesin
10:00 Bir Yastıkta Kocayalım
11:15 Yeşil Deniz
14:00 Baba Candır
16:30 Adını Sen Koy
19:10 Hava Durumu
19:15 Habere Doğru
19:30 Erhan Çelik İle Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
23:00 Kolaysa Sen Yap
00:40 Criminal Minds "Kriminal"
01:30 Payitaht "Abdülhamid"
03:55 Yeşil Deniz
06:05 -