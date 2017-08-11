11 Ağustos 2017 Star TV yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ağustos 2017 tarihli Star TV yayın akışı şöyle
11 Ağustos 2017 tarihli Star TV Televizyonunda hangi programlar var. İşte 11 Ağustos 2017 tarihli Star TV yayın akışı
05:30 ARAMIZDA KALSIN / TKR
07:30 HAYAT BAZEN TATLIDIR / TKR
09:30 LEZZET HARİTASI/ TKR
10:30 ATEŞBÖCEĞİ / 5
13:00 KİRALIK AŞK / TKR
15:30 FAZİLET HANIM VE KIZLARI / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 ÇARKIFELEK
12 Ağustos 2017 - Cumartesi
02:00 SON OYUN
03:30 AŞKA TUTSAK / TKR
05:00 ARAMIZDA KALSIN / TKR
05:45 KAÇAK GELİNLER / TKR