11 Ağustos 2017 Kana D yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ağustos 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
11 Ağustos 2017 tarihli Kana D Televizyonunda hangi programlar var. İşte 11 Ağustos 2017 tarihli Kana D yayın akışı
07:00 KANAL D SABAH HABERLERİ
09:00 EVİM LOKANTA
10:00 GEL BARIŞALIM
13:15 NURSEL'LE EVİN TADI
14:15 MAGAZİN D YAZ
16:30 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 ÇETİN CEVİZ
22:00 MERYEM
12 Ağustos 2017 - Cumartesi
00:10 GEL BARIŞALIM
03:15 NURSEL'LE EVİN TADI
04:00 GALİP DERVİŞ
04:45 MÜZİK ARASI
06:45 KANAL D ÇOCUK KULÜBÜ