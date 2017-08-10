10 Ağustos 2017 Star TV yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 10 Ağustos 2017 tarihli Star TV yayın akışı şöyle
10 Ağustos 2017 tarihli Star TV Televizyonunda hangi programlar var. İşte 10 Ağustos 2017 tarihli Star TV yayın akışı.
06:00 ARAMIZDA KALSIN / TKR
07:30 HAYAT BAZEN TATLIDIR / TKR
09:30 LEZZETİN HARİTASI / TKR
10:30 TÜRK MALI "AİLE KOMEDİSİ"/TKR
13:00 KİRALIK AŞK / TKR
15:45 SÖZ / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 ATEŞBÖCEĞİ / 7
23:45 NE OLACAK ŞİMDİ!
11 Ağustos 2017 - Cuma
02:45 DOLUNAY
05:30 ARAMIZDA KALSIN / TKR