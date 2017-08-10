10 Ağustos 2017 Kana D yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 10 Ağustos 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
10 Ağustos 2017 tarihli Kanal D Televizyonunda hangi programlar var. İşte 10 Ağustos 2017 tarihli Kana D yayın akışı.
07:00 KANAL D SABAH HABERLERİ
09:00 EVİM LOKANTA
10:00 GEL BARIŞALIM
13:15 NURSEL'LE EVİN TADI
14:15 MAGAZİN D YAZ
16:30 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KONTROLSÜZ
22:15 ÇOCUKLAR DUYMASIN
11 Ağustos 2017 - Cuma
00:30 GEL BARIŞALIM
03:15 NURSEL'LE EVİN TADI
04:00 GALİP DERVİŞ
05:30 ANKARA'NIN DİKMENİ