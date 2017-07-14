14 Temmuz 2017 TRT 1 yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Temmuz 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
14 Temmuz 2017 tarihli TRT 1 Televizyonunda hangi programlar var. İşte 14 Temmuz 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı.
05:15 SEKSENLER
07:05 BÖYLE BİTMESİN
09:00 MİLLİ İRADE DESTANI
09:10 MİLLETİN BİLDİRİSİ
09:15 KUR'AN EZAN BAYRAK
10:55 MİLLETİN BİLDİRİSİ
11:00 TRT HABER ORTAK YAYINI
11:50 MİLLETİN BİLDİRİSİ
11:55 BİR HİLAL UĞRUNA 15 TEMMUZ
12:15 EN UZUN YÜZYIL
14:15 BİR HİLAL UĞRUNA 15 TEMMUZ
15:00 TRT HABER ORTAK YAYINI
15:50 MİLLETİN BİLDİRİSİ
15:55 SEKSENLER
18:00 TRT HABER ORTAK YAYINI
19:00 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:50 DOĞRUSU NE?
19:55 HAVA DURUMU
20:00 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"
23:00 İŞGAL GİRİŞİMİNDEN DİRİLİŞE 15
15 Temmuz 2017 - Cumartesi
00:45 MİLLİ İRADE DESTANI
00:55 MİLLETİN BİLDİRİSİ
01:0 0DİRİLİŞ "ERTUĞRUL"
03:25 MİLLETİN BİLDİRİSİ
03:30 BÖYLE BİTMESİN