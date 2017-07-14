14 Temmuz 2017 STAR TV yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Temmuz 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
14 Temmuz 2017 tarihli STAR TV Televizyonunda hangi programlar var. İşte 14 Temmuz 2017 tarihli STAR TV yayın akışı.
05:00 ARAMIZDA KALSIN / TKR
07:30 HAYAT BAZEN TATLIDIR / TKR
09:30 LEZZETİN HARİTASI
10:30 TÜRK MALI "AİLE KOMEDİSİ" / 2
13:00 KİRALIK AŞK / TKR
15:30 İSTANBULLU GELİN / TKR
18:45 STAR HABER
20:00 ÇARKIFELEK
22:00 TETİKÇİ 2
23:30 ATEŞBÖCEĞİ / 3
15 Temmuz 2017 - Cumartesi
03:15 AŞKA TUTSAK / TKR
04:45 ARAMIZDA KALSIN
05:45 ÇARKIFELEK / 1