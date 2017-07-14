14 Temmuz 2017 SHOW TV yayın akışı

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 14 Temmuz 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
14 Temmuz 2017 tarihli SHOW TV Televizyonunda hangi programlar var. İşte 14 Temmuz 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı.
06:30 GELİN EVİ
08:00 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
10:00 HAYAT GÜZELDİR
13:00 YENİ GELİN
16:00 GÜLÜMSE YETER
18:45 SHOW TV ANA HABER
20:00 KALP ATIŞI
23:30 GECE HATTI
15 Temmuz 2017 - Cumartesi
02:00 ÇOCUKTAN AL HABERİ ÜNLÜLER
03:45 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA
05:15 BOŞ ÇERÇEVE